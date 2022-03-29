Пусть страны не рассчитывают на снятие санкций с РФ, пока не завершится эта война - Зеленский

Пусть страны не рассчитывают на снятие санкций с РФ, пока не завершится эта война - Зеленский

Президент подчеркнул, что санкции должны быть действенными, а не просто для заголовков в СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения вечером 29 марта высказался о санкциях, наложенных на Россию после вторжения в Украину.

"И пусть некоторые страны не рассчитывают даже, что те или иные переговоры повлияют на снятие санкций с РФ. Вопрос о санкциях даже не может подниматься, пока не завершится эта война, пока мы не вернем свое, что нам принадлежит. И пока мы не восстановим справедливость.

Напротив, санкции должны усиливаться. Усиливаться еженедельно. И они должны быть качественными. Не просто для заголовков в СМИ о том, что санкции введены, а для реального наступления мира. Реального!

И чтобы это обеспечить, уже начала работу команда экспертов, украинских и международных, которые оценивают результативность введенных санкций против России. С украинской стороны это направление координирует руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, с международной - Майкл Макфол", - сказал Президент Украины.

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