"Пусть трясутся": пропагандист Соловьев призвал Кремль составить список новых целей в Европе

Главный пропагандист России Владимир Соловьев пригрозил Европе новым "военным походом" через Альпы, "визитом" в Милан, назвал польскую Варшаву мол "российским городом" и заявил, что целью Кремля должно быть "вернуть себе все древнерусские земли". Для этого, как считает рупор кремлевской лжи, нужно объявить набор "добровольцев".

Об этом один из величайших прислужников Владимира Путина в российских СМИ Соловьев заявил на российском пропагандистском телеканале.

Соловьев угрожал ранее ядерным взрывом Западной Европе и тем, что "чеченские силы могут войти в Варшаву", чтобы "проверить ситуацию".

В своей последней программе пропагандист Путина подверг критике власти Кремля, удивившись "почему те не формулирует напрямую цели своей политики". Российский манипулятор выразился, что целью РФ должно быть, например, "возвращение всех древнерусских земель". И "какие это территории и города надо уточнить и перечислить их", говорит Соловьев.

"Если мы становимся серьезными, если мы понимаем, что поставлено на карту, то пусть трясутся. И мы пересечем Альпы, если придется... Наша задача пройтись, посмотреть по следам великого русского воинства 18 века. И узнать, как дела многовекового российского города Варшавы ...И город Юрьев (нынешний эстонский город Тарту) надо брать", — выдал новую порцию чуши Соловьев.

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Кроме того, он придумал новое оправдание, почему война в Украине, которую в России называют "спецоперацией", продолжается уже больше года, хотя Путин планировал захватить Киев через несколько дней или недель.

"Россиянин, возможно, медленно упрягается, но потом быстро идет", — утверждает Соловьев.

Напомним, недавно российский пропагандист Владимир Соловьев истерически высказался, мол, российские войска нужно ввести в Берлин и Париж. Ему также померещилось, что после Второй мировой войны "американцы оккупировали часть Европы".

Как сообщалось, российский топ-пропагандист Владимир Соловьев после решения Германии отправить Украине танки Leopard 2 в яростной истерии заявил, что "Москве следует ударить по ФРГ".

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