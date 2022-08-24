"Пусть ждут, прилетит": Арестович рассказал, как Украина отреагирует на ракетные обстрелы поезда на Днепропетровщине

Это может произойти уже в ночь на 25 августа или в течение двух суток.

Об этом в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным сказал советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Президент предупреждал, если будут серьезные ракетные удары — будет ответ. Ждем. Ответ будет железным. Посмотрим, что произойдет. Пусть сидят и думают, не прилетит ли им что-то на голову. Прилетит — не сомневайтесь. Сегодня ночью или до двух суток. Мы уже можем и Крым достичь", — подчеркнул Арестович.

Напомним, российские оккупанты 24 августа ракетами обстреляли станцию Чаплино в Днепропетровской области.

Президент Владимир Зеленский во время заседания ООН сообщил, что россияне убили по меньшей мере 15 человек, еще 50 человек получили травмы.

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