"Пустите в церковь!": на Буковине мать погибшего бойца в слезах просила священника МП занести тело ее сына в храм

Это уже не первый случай в этм селе, где священник МП отказывается отпевать погибших на войне бойцов.

В селе Задубровка на Буковине 5 апреля священник Московской церкви Дуров запретил заносить в храм тело погибшего на войне бойца Ивана Назария. Мать со слезами на глазах умоляла его пропустить тело ее сына в храм и отпеть.

Об этом сообщают местные издания.

"Адепты Московского патриархата не пускают тело воина в церковь. Они провоцируют драку. Никто ничего не объясняет, почему гроб с погибшим военным не пускают в церковь. А просто стоят и не пропускают похоронную процессию", – рассказал священник Виталий Мензак.

Украинский военнослужащий и активист Евгений Карась опубликовал кадры, где видно, как перед храмом собрались близкие, родные и собратья погибшего воина. Мать в слезах просит священника МП отпеть тело ее сына в храме, но тот отказывается.

После того, как священник УПЦ МП Дуров не открыл храм, люди, пришедшие на похороны, возмущены и восклицают возле церкви: "Долой московского попа!", "Воина в церковь".

Напомним, это уже не первый случай в этом селе, где священник МП отказывается отпевать погибших на войне бойцов. В начале марта этого года священник УПЦ МП не упустил похоронную процессию с погибшим военным Василием Катаном. Поэтому с усопшим прощались перед помещением церкви.

Добавим, что в селе Задубровка люди еще четыре года назад решили перейти в Православную церковь Украины, но не могут зайти в храм для проведения богослужений. Их не пускают представители столичного патриархата.