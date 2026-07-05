Пустые АЗС и потери на фронте: к какому опасному решению может прибегнуть Путин

Москва / © Associated Press

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Украинские удары по критической инфраструктуре России усиливают давление на Владимира Путина. На фоне топливного кризиса, проблем на фронте и роста недовольства внутри РФ кремлевские сторонники жесткой линии снова говорят о возможности опасной эскалации.

Об этом говорится в материале Daily Mail.

По данным западных медиа и аналитиков, в российских провоенных кругах все чаще обсуждают сценарии применения тактического ядерного оружия как против украинских позиций, так и для запугивания стран Европы, поддерживающих Украину.

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Отдельные эксперты считают, что одним из самых болезненных сценариев для Кремля могла бы стать серьезная угроза Крыму или Крымскому мосту. Этот объект имеет для Путина не только военное, но символическое значение.

Топливный кризис бьет по России

Путин был вынужден публично признать, что у России проблемы с горючим. Это произошло после серии украинских ударов по логистическим цепям, нефтеперерабатывающим заводам и энергетической инфраструктуре РФ.

В России уже фиксируют ограничения на продажу горючего в ряде регионов. В сети появляются видео с очередями на АЗС, конфликтами между водителями и попытками людей найти бензин любым способом.

По сообщениям медиа, в некоторых регионах ситуация дошла до драк в очередях. На одном из видео женщины ссорятся из-за места в очереди на заправке, на другом человек получает травму во время конфликта из-за горючего.

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Украина в последние недели усугубила удары по российской нефтяной инфраструктуре. Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что такие атаки - ответ на российскую агрессию и должны заставить Москву прекратить войну.

В течение июня украинские силы нанесли удары по ряду российских НПЗ, объектам топливной логистики, военным заводам и другим целям.

В частности, под ударом оказывался Уфимский нефтеперерабатывающий завод — один из самых крупных в России. Зеленский отмечал, что это справедливый ответ на действия РФ против Украины.

Крым и Крымский мост становятся слабым местом

Особо чувствительной для Кремля остается ситуация в Крыму. Путин признал, что на полуострове есть проблемы с запасами горючего, хотя и пытался приуменьшить их масштаб.

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Крымский мост остается ключевым маршрутом поставки на оккупированный полуостров. Поэтому западные обозреватели предполагают, что новая успешная атака по мосту могла бы стать серьезным ударом по российской логистике и по личному имиджу Путина.

Для Кремля Крым имеет особое символическое значение, а любая угроза контроля над полуостровом может рассматриваться как удар по одному из главных политических мифов путинского режима.

На фронте Россия не достигает ожидаемых результатов

Проблемы РФ не ограничиваются топливом. По оценкам Института изучения войны, весенне-летнее наступление России 2026 пока не дало значительных оперативных результатов.

Аналитики отмечают, что темпы продвижения российских войск в июне 2026 года были значительно ниже, чем в июне 2025 года.

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Украинские удары по российской логистике, складам, заводам и системам ПВО усложняют возможности РФ вести войну и возобновлять потери.

По оценкам западных аналитиков Украина возвращает себе инициативу, ведь больше не только обороняется от российских атак, но и системно бьет по слабым местам российской военной машины.

Внутри России растет недовольство

На фоне экономических проблем в России все чаще раздаются осторожные призывы к прекращению боевых действий.

Глава российского Сбербанка Герман Греф заявил, что общество беспокоит прежде всего скорейшее завершение войны. Он также предупреждал, что российская экономика уже переохлаждена.

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Такие заявления нетипичны для российских чиновников, ведь публичная критика войны или ее последствий в РФ может иметь серьезные последствия.

Кроме того, в российском информационном пространстве появляются свидетельства недовольства среди ветеранов и военных. Одним из самых громких стал случай с российским военным Александром Луниным, который в видеообращении обвинил командиров в пытках и жестоком обращении с солдатами.

После этого Лунин, по сообщениям российских источников, был задержан, а в его доме проведен обыск.

Его заявление прозвучало спустя почти три года после мятежа Евгения Пригожина, который стал самым серьезным вызовом для Путина за весь период его правления.

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В Кремле снова говорят о ядерной эскалации

На фоне этих проблем российские поклонники жесткой линии активизировали разговоры о применении тактического ядерного оружия.

Независимое российское издание "Колокол" сообщало, что идея тактического ядерного удара по Украине якобы получает все больше поддержки среди части приближенных к режиму лиц.

Кроме того, в российских государственных и провоенных СМИ появлялись публикации с призывами к применению ядерного оружия малой мощности против украинских позиций.

Некоторые российские ультрарадикальные комментаторы шли еще дальше и говорили об "ограниченных" ядерных ударах по европейским странам, поддерживающим Украину.

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В то же время, западные эксперты призывают не преувеличивать эти угрозы. По их мнению, ядерная риторика Кремля часто направлена на устрашение партнеров Украины и попытку ослабить военную поддержку Киева.

Путин оказался перед выбором

Несмотря на растущее давление, Кремль пока не демонстрирует готовности изменять условия для мирных переговоров.

Москва продолжает требовать от Украины фактических территориальных уступок, в частности, в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Киев исключает такие требования как незаконные.

На этом фоне у Путина есть два варианта: либо реагировать на рост внутренних и военных проблем поиском выхода из войны, либо делать ставку на дальнейшую эскалацию.

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Аналитики считают, что стратегия Украины — бить по российской логистике, энергетике и военной инфраструктуре — уже создает Кремлю именно то давление, на которое Киев рассчитывал.

В то же время, для Запада, по оценкам экспертов, ключевым остается продолжение поддержки Украины. Именно она может снизить угрозу со стороны России и не позволить Кремлю вернуть себе инициативу.

ВСУ атакует Россию - последние новости

Напомним, в ночь на 4 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по нефтяному терминалу "Санкт-Петербург" и пункту базирования "Кронштадт" в Ленинградской области Российской Федерации.

Украина продолжает атаковать нефтеперерабатывающие заводы в России. Ночью 28 июня раздавались взрывы в Славянске-на-Кубани. После атаки ударных беспилотников загорелся пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе.

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После удара по нефтеперерабатывающему заводу «Славянск-Эко» в Краснодарском крае военный обозреватель Богдан Мирошников предположил, что регион может столкнуться с проблемами с обеспечением дизельным топливом.

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