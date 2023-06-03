Пути поставок россиян сужаются: в Мелитополе в воздух взлетел железнодорожный путь

Россияне использовали путь для перевозки личного состава и военной техники.

Недалеко от временно оккупированного Мелитополя произошел взрыв железной дороги.

Об этом сообщил мэр захваченного россиянами города Иван Федоров.

"Украинская железная дорога против окупантов. Несколько часов назад железнодорожные рельсы вблизи села Долинское Акимовского района громко остановили работу", — сообщил он.

По словам Федорова, именно этот путь оккупанты использовали до сих пор для перевозки личного состава и военной техники на фронт.

"Минус один путь для русни", — добавил мэр Мелитополя.

Напомним, ранее Иван Федоров рассказал, что российские оккупанты в Мелитополе ищут "террористов" среди гражданских лиц. Захватчики боятся партизан, "как огня".

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