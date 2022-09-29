Путин 30 сентября подпишет договор о присоединении оккупированных территорий в состав РФ

Фюрер Путин 30 сентября в Кремле объявит о присоединении к РФ новых территорий. В частности, речь идет и об оккупированных частях Украины.

В Кремле 30 сентября состоится подписание договора о присоединении к РФ незаконно аннексированных территорий Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь фюрера Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

Как отмечается, так называемая церемония пройдет в Кремле в 15:00 по московскому времени.

"Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии. Это не послание президента Федеральному собранию, очень важно не путать. Это другой формат, послание президента состоится позже, своевременно будем об этом информировать", — сказал Песков.

Напомним, что в оккупированном Мариуполе в трех районах города раздались громкие взрывы.

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