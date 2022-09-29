Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Путин 30 сентября подпишет договор о присоединении оккупированных территорий в состав РФ

Дата публикации
Просмотры
1532
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Путин 30 сентября подпишет договор о присоединении оккупированных территорий в состав РФ

Фото: Associated Press

Фюрер Путин 30 сентября в Кремле объявит о присоединении к РФ новых территорий. В частности, речь идет и об оккупированных частях Украины.

В Кремле 30 сентября состоится подписание договора о присоединении к РФ незаконно аннексированных территорий Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь фюрера Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

Как отмечается, так называемая церемония пройдет в Кремле в 15:00 по московскому времени.

"Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии. Это не послание президента Федеральному собранию, очень важно не путать. Это другой формат, послание президента состоится позже, своевременно будем об этом информировать", — сказал Песков.

Напомним, что в оккупированном Мариуполе в трех районах города раздались громкие взрывы.

Читайте также:

Амбициозные планы - в "Дії" появятся новые услуги

Амбициозные планы - в "Дії" появятся новые услуги

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация