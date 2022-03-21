Путин атакует гражданское население, потому что терпит неудачи на фронте — глава Пентагона

Российская армия неэффективна с точки зрения своих маневров на земле.
Президент России Владимир Путин, развязавший войну против Украины, атакует гражданское население, потому что терпит военные неудачи.
Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в эфире CBS, сообщает "Голос Америки".
"Сегодня они (российская армия – ред.) неэффективны с точки зрения своих маневров на земле. Они по сути застопорились", — сказал он.
Остин добавил, что украинцы продемонстрировали "значительную решимость" и эффективно использовали оружие и оборудование, которые предоставили США.
Читайте также: