"Путин бесится": подполковник ВСУ объяснил, почему Кремль так упорно целится на Киев

Впервые почти за полтора года изменился характер войны и она перешла на русскую территорию.

Вражеский обстрел в День Киева 28 мая — самый массовый с начала полномасштабного вторжения. Россияне делают это для того, чтобы как-то объяснить собственному населению, что война перешла и на их территорию.

Такое мнение высказал в эфире телемарафона подполковник ВСУ, народный депутат Сергей Рудык.

По его словам, впервые в мае изменился характер войны и почти полтора года она перешла на российскую территорию: “Это уникальная ситуация. Если мы вспомним конец февраля и начало марта в Киевской области, когда массово люди стояли в очередях и пытались выехать из опасных мест, то сегодня такая же ситуация наблюдается в Белгородщине, Курщине и других регионах России”.

Сергей Рудык отметил, что это очень серьезный сигнал для российских властей и об этом говорят не только блоггеры: “Об этом говорят также и официальные лица – так называемый губернатор этой Белгородщины и другие люди. Поэтому мне кажется, что Путину нечего противопоставить, кроме того, как показывать картинку для собственного населения и пытаться объяснить потерю власти”.

А эта потеря власти уже очевидна, она массово обсуждается во всех российских пабликах, отметил народный депутат: “Обратите внимание, что только в мае Путина начали унижать уже в публичной плоскости. Вспомним заявления и Пригожина, и других недокомандиров, которые это делают и в форме открыток, и в форме публичных обращений”.

У россиян нет успехов на военном поле боя, они должны компенсировать это картинками о взрывах в разных городах Украины, рассказал Сергей Рудык: "Были попытки испортить праздник киевлянам, но благодаря ПВО, благодаря другим Силам обороны, удалось максимально минимизировать эту угрозу".

Несмотря на свои неудачи, россияне продолжают обстрелы. Мы должны сказать еще раз спасибо нашей ПВО и помощи западных союзников, которые усилили максимально защиту нашего неба и, в первую очередь, столицы, отметил народный депутат.

Он добавил, что к большому сожалению, в других городах эффект не столь еще в нашу пользу: «Недавние разрушения больницы в Днепре, много разрушений инфраструктурных и социальных объектов. Я уже не говорю о Донецкой области, о Луганщине, о Харьковщине. Это говорит о том, что у них есть еще средства поражения, о которых мы должны серьезно думать”.

Сергей Рудык подчеркнул, что если мы нашли средство борьбы с Шахедами, это не значит, что мы можем сбивать все вражеские крылатые ракеты: «Бесспорно, Силы обороны над этим работают. Но я, пользуясь случаем, хотел бы призвать киевлян не пренебрегать средствами безопасности. Я видел, сколько людей во время тревоги не реагирует на нее”.

Он продолжил: “Я понимаю, что за полтора года войны у людей возникает какое-то привыкание к этим историям. Но пока идет война ко всем этим опасностям нужно относиться достаточно серьезно. Мы не знаем, насколько у них мощный военно-промышленный комплекс, насколько они компенсировали санкционные вещи какой-то скрытой возможностью доделывать свои средства воздушного поражения. Поэтому с одной стороны, мы рады нашим ПВО и благодарим за это, но опасность до сих пор есть и будет до конца войны”.

Врага нельзя недооценивать, подчеркнул Сергей Рудык: “Как показывает сегодняшняя история, в том числе массированный обстрел Киева, основное внимание направлено на мирные города, потому что эта картинка самая эффективная. То есть если бы нам не удалось сбивать массово их ракеты и Шахеды и другие виды БпЛА, им было бы легче это показывать для собственного населения”.

Народный депутат обратил внимание, что не стоит забывать о ядерной угрозе: “Мне кажется, что в последнее время мы уже об этом начали забывать. Вспомните последнюю информацию ГУР о том, что они могут провоцировать на территории Запорожской АЭС и таким образом еще раз стимулировать наших западных партнеров и весь мир обращаться к нам с упорными просьбами прекратить активные боевые действия”.

Мы должны быть готовы к таким сценариям, отметил Сергей Рудык: “Потому что это нелюди, которые не имеют никаких моральных принципов, никогда не соблюдали правила ведения войны и мы должны быть готовы к худшим сценариям, как бы нам ни хотелось верить в победу и окончание войны уже в ближайшее время”.

Напомним, в ночь на 28 мая россияне совершили налет на столицу дронами камикадзе Shahed-136. Враг запустил по нашему государству 59 БпЛА Shahed. 58 из них удалось уничтожить. Эксперты отметили, что стоимость примененных по Украине дронов-камикадзе ориентировочно можно оценить в 10,5 млн. долларов.

По данным Национальной полиции, в столице в результате атаки погиб 41-летний мужчина — уроженец Черниговщины. Еще одна женщина и мужчина получили ранения, они госпитализированы.

Повреждения получили жилые и нежилые здания и более шести автомобилей.

Всего в течение суток, 28 мая, кафиры нанесли 91 авиационный удар и совершили около 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Генштаб предупреждает, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

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