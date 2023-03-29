Путин беззастенчиво лжет: эксперт ответил, сколько танков в год Россия действительно может восстанавливать

Эксперт считает, что в России сами не знают и не уверены в своих возможностях по восстановлению танков.

Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что оборонно-промышленный комплекс России в год может восстанавливать примерно до 200-250 танков.

Об этом эксперт рассказал в эфире "1+1" в рамках телемарафона в среду, 29 марта.

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"Вчера министр обороны США Ллойд Остин сказал о том, что у российских войск потери колоссальны в танках и бронетехнике. То, что они делают откат от Т-62 на более старые модели, представляющие определенную опасность, но все же меньшую, чем новые танки, является тому свидетельством. Что касается мощностей всей оборонной промышленности — к полномасштабному вторжению и санкциям россияне заявляли, что могут ремонтировать, модернизировать и производить, то есть восстанавливать. Они могли восстанавливать до 1200 танков в год. Это была их статистика. После полномасштабного вторжения даже Путин признает, что 1600 – это на три года, то есть 533 танка в год. Но и это завышенный показатель, поэтому его нужно снизить", - сказал Мусиенко.

По его мнению, цифры 533 танка, о которых говорил Путин, нужно делить на два. То есть в год они могут производить 200-250 танков. И "для России было бы счастьем".

"До этого Медведев говорил, что это 1600 танков в год. То есть они даже сами не знают и не уверены в количестве. На сегодняшний день, на мой взгляд, даже цифры 533 в год выглядят несколько завышенной. Надо делить минимум на два. Если они смогут около 200-250 танков в год ремонтировать, восстанавливать и производить, это для них было бы счастьем.Поэтому потенциал действительно уменьшается.Это четко видно.Сейчас мы имеем статистику, согласно которой враг потерял около 2 тысяч танков.Даже, если поверить в то, что Путин говорит правду, то даже на это нужно более 4 лет", – заметил он.

Напомним, в последнее интервью Путин отрефлексировал на тему танков. Он сказал о том, что 1600 танков Россия может производить и вроде бы будет интенсифицироваться российское ВПК.

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