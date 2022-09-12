Путин близок к "смертельной ошибке": в ISW спрогнозировали ход войны

Российские войска несут огромные потери. То, что Изюм вернулся под контроль Украины – это серьезный удар для РФ.

Потеря Изюма свидетельствует о вероятном срыве первоначального российского плана на этом этапе войны и гарантирует, что продвижение россиян в направлении Бахмута или вокруг Донецка не станет решающим.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Украинское давление на Херсон в сочетании с быстрым контрнаступлением в Харькове ставит россиян перед ужасающей дилеммой времени и пространства. России не хватает достаточных резервных сил, чтобы завершить формирование новой оборонной линии вдоль реки Оскол. Благоразумие требовало бы, чтобы РФ оттянула силы из других секторов боевого пространства для установления оборонных рубежей восточнее Оскола, чтобы обеспечить удержание границы Луганской области или линии как можно ближе к этой границе. Но российские войска вокруг Бахмута и вблизи Донецка продолжают наступательные операции, словно не подозревая об опасности для Луганска", — говорится в материале ISW.

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Россияне в Херсоне все еще сталкиваются с атаками и угрозой новых нападений на этом направлении.

"Российский президент Владимир Путин рискует совершить смертельную ошибку, медля в предоставлении подкрепления на луганскую линию, тем самым поставив под угрозу оборону Херсона или прекратив наступательные операции вокруг Бахмута и Донецка. Украинская кампания, похоже, имеет целью поставить Путина именно перед такой дилеммой и получить выгоду почти от любого его решения", — отметили аналитики.

Ранее сообщалось, что с поступлением все большего количества вооружений Украина незаметно изменила стратегию войны. Украинские войска нанесли серьезное поражение России, отвоевав почти всю Харьковскую область во время контрнаступления. Однако нынешнее контрнаступление не положит конец войне, считают эксперты ISW.

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