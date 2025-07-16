"Путин боится Америки": Зеленский заявил о странном затишье после визита генерала Келлога

Владимир Зеленский и Кит Келлог. / © Офис президента Украины

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Президент Владимир Зеленский заявил, что визиты американских чиновников влияют на интенсивность российских атак по Украине.

Об этом он заявил в интервью Newsmax, записанном в Киеве.

Глава государства рассказал, что в течение двух ночей по прибытии американского генерала Кита Келлога не было никаких массированных обстрелов.

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"Генерал Келлог прибыл, и две ночи подряд не было никаких массированных бомбардировок. Это очень интересный пример: этой ночью и ночью не было никаких сильных атак", - сказал Зеленский в разговоре с журналисткой Шелби Уайлдер.

По его словам, киевляне даже начали шутить по этому поводу: "Говорят, что нам следует дать генералу Келлоггу украинский паспорт и оставить его здесь, а американцам стоит чаще приезжать к нам, потому что тогда Россия будет меньше бомбить".

Президент подчеркнул, что такое изменение в поведении Кремля демонстрирует настоящую мотивацию России.

"Что это значит? Что Путин намеренно бомбит мирных жителей. Но когда американцы здесь, он этого не делает. То есть он запугивает, шантажирует, создает напряжение, но не идет на полную эскалацию".

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Зеленский добавил: "Это означает одно: Путин боится Америки. Я все это время это говорил, и я тоже говорил президенту. Как бы там ни было, Путин боится Америки. И я в этом уверен".

Напомним, в понедельник, 14 июля, в Киев прибыл спецпредставитель США Кит Келлог. Владимир Зеленский сообщил, что Украина предоставит спецпредставителю США Киту Келлогу полный массив данных о текущей ситуации на фронте, ожидая от США эффективного давления на Россию.