"Путин боится его". The Times пишет о растущем политическом влиянии Белецкого

Реклама

Об этом говорится в материале британского The Times, журналисты которого побывали в полосе корпуса Харьковской области.

The Times пишет, что, повысив Белецкого до командира корпуса, президент Владимир Зеленский расширил «влияние потенциального конкурента». В интервью командир корпуса не побоялся критиковать недавнюю попытку властей получить контроль над антикоррупционными органами. Он назвал этот шаг неоправданным и неуместным во время войны.

Белецкий поделился с журналистами своим видением будущего Украины: милитаризованное общество, оборонно-промышленный комплекс как драйвер экономики, многочисленные вооруженные силы и сохранение демократического строя. Максимальная централизация фактически убивает все. Я чувствую, что хорошо делаю свою работу, так что считаю, что имею право говорить честно и называть вещи своими именами», – сказал командир корпуса.

Реклама

В интервью он заявил, что любая политическая деятельность кажется ему далекой, личное будущее сейчас видит в армии и ныне сосредоточен на благосостоянии своих солдат.

The Times называет Билецкого лицом современного украинского национализма. Поэтому он «ненавистен и в то же время страшен» для российского диктатора Путина.

В 2014 году Белецкий основал и возглавил батальон «Азов», быстро ставший мишенью российской пропаганды из-за эффективности на поле боя. В 2022 году – основал и возглавил Третью штурмовую бригаду, которую The Times называет «одним из самых ожесточенных боевых подразделений страны». Сейчас он возглавляет Третий армейский корпус, в котором воюют 20 тысяч военнослужащих и содержит более 10% линии фронта.