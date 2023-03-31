Путин боится отправлять недавно мобилизованных на фронт: в ISW объяснили почему

Российский президент-диктатор Владимир Путин вряд ли направит недавно мобилизованных россиян на фронт в Украину. Ведь "фюрер" боится стабильности своего режима.

Об этом сообщили в свежем отчете ISW.

Отмечается, что глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что весенних призывников не будут отправлять на оккупированные Россией территории Украины во время призыва весной 2023 года. Также якобы российские войска не призовут мужчин с оккупированных территорий.

Аналитики отмечают, что использование Путиным призывников в зимне-весенний период 2022-го спровоцировало социальную напряженность в России. Именно поэтому глава Кремля вряд ли рискнет стабильностью своего режима, направив новобранцев на передовую.

Президент России не задействовал мобилизованные из призывных циклов весны 2022-го как ответ на контрнаступление ВСУ в сентябре 2022 года в Харьковской области, а призвал резервистов, чтобы стабилизировать линию фронта. Это решение указывает на то, что дикатор предпочитает мобилизацию резервистов, а не призыв в бой. Вероятно, по политическим причинам, считают аналитики ISW.

"Путин, вероятно, считает, что политическая стоимость отправки призывников на передовую выше, чем мобилизация в сентябре 2022 года в России", — отмечают в отчете.

Напомним, в британской разведке информируют, что российские власти готовятся начать крупную кампанию с целью набора дополнительных 400 тысяч военнослужащих. Москва представляет кампанию как набор добровольцев, профессиональных кадров, а не обязательную мобилизацию.

К слову, осенью 2022-го президент РФ Путин заявил о завершении мобилизации в РФ , но отдельный указ об этом он не подписывал.

Читайте также:

Путин разместит ядерное оружие в Беларуси: Лукашенко живет в страхе