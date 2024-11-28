"Путин боится": Подоляк прокомментировал угрозы серией ударов "Орешником"

Такие истеричные заявления рассчитаны на пропагандистский эффект и свидетельствуют об испуге диктатора, отметил Подоляк.

Кремлевский диктатор Владимир Путин начал угрожать Украине нанести серию ударов "Орешником". По словам диктатора, Россия "подбирает цели" для удара. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что не стоит слушать истерические заявления, поскольку они рассчитаны на пропагандистский эффект.

Об этом Михаил Подоляк рассказал в интервью "24 каналу".

"Путин не является адекватным человеком, его речи несут отражение личной психоизмененной ситуации. Путин боится, он понимает, что война в любом случае не завершится так, как он себе нарисовал", — объяснил он.

Также советник главы ОПУ заверил, что Путин не разбирается в оружии и вообще не осознает, о чем говорит, поскольку является человеком достаточно примитивной логики. Например, диктатор заявлял якобы ракету "Кинжал" невозможно сбить, но Украина доказала обратное.

Отметим, что по оценкам военного аналитика Павла Нарожного, в лучшем случае у России есть лишь две-три баллистические ракеты средней дальности "Кедр", которые Путин называет "Орешником". Теоретически враг может запустить по Украине еще одну такую ракету.

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