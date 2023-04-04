Путин боится потерять Крым: оккупанты построили на полуострове сеть траншей и заграждений

Российские оккупанты за несколько недель построили в аннексированном Крыму целую сеть окопов и заграждений из-за возможного контрнаступления ВСУ.

The Washington Post опубликовало спутниковые снимки, предоставленные компанией Maxar.

Россияне соорудили укрепление в районах населенных пунктов Медведевка, Витино, Армянск, Маслово и других частях полуострова.

"Российские военные, по-видимому, понимают, что в ближайшее время Крым придется защищать", – считает российский военный аналитик Ян Матвеев.

Оборона быстро выросла накануне весеннего наступления Украины.

Вдоль побережья Черного моря россияне установили противотанковые обрубки, артиллерийские установки и вырыли рвы. На снимке со стороны озера Сиваш видна разветвленная сеть окопов, длина которых кое-где составляет 900 метров. Там также установлены три ряда "зубов дракона" – бетонных противотанковых ограждений в форме пирамид.

Как пишет издание, Россия также использует рабочую силу. С помощью онлайн-объявлений вакансий оккупанты искали строителей для обустройства траншей в Крыму из дерева и бетона за оплату более $90 в день.

Некоторые препятствия в Крыму были построены в считанные дни. Многие оборонительные сооружения России были построены вдоль водоемов, создавая дополнительное препятствие потенциальному наземному наступлению Украины в Крыму.

Напомним, в США считают, что Украина начнет весеннее контрнаступление уже в ближайшие недели.

Владимир Зеленский уверен, что Украина освободит свои территории, а оккупантов предупредил, если они не хотят быть уничтожены во время контрнаступления, "у них еще есть время уйти".

Оккупанты заявили об усилении охраны Крымского моста.

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