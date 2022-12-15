Путин боится признать свое поражение в войне с Украиной — ISW

Путин не может оправдать проблемы, которые появились у России после нападения на Украину

Российский диктатор Владимир Путин отложил свое ежегодное обращение к федеральным на фоне растущего недовольства его поведением по поводу войны против Украины.

Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики пишут, что после бегства с севера Украины российских войск у Путина была испорчена возможность провозгласить во время обращения в федеральное собрание о победе в войне.

В институте напомнили, что российский диктатор в 2014 году воспользовался возможностью произнести речь, в которой заявил о незаконной аннексии полуострова Крым.

"Возможно, Путин все еще ждет и надеется произнести грандиозную победную речь в 2023 году или откладывает момент, когда ему придется признать, что РФ не может достичь своих целей в Украине (признать проигрыш в войне)", — отметили аналитики ISW.

Также специалисты заявили, что Путин не может быть уверен в способности оправдать проблемы, которые появились в России после нападения на Украину.

Аналитики отметили, что российский диктатор мог бы оправдать большие человеческие и финансовые потери, как это было в 2014 году, но у РФ после оккупации Лисичанска в июле нет никаких громких побед на поле боя.

Кроме того, Путин подвергся критике со стороны радикальной части своего электората, когда неуверенно говорил о возможной продолжительности войны и новой волне мобилизации.

Также среди населения растет неуверенность в том, что Путин сможет построить для них "великую Россию", особенно эти настроения накалились после бегства из Херсона.

Путин отменил свою ежегодную пресс-конференцию с представителями российской общественности во избежание еще больших проблем на фоне растущего недовольства его действиями.

"Похоже, что Путин все чаще обращается к сценарию и предварительно записанным выступлениям. Так он пытается предотвратить риски, связанные с ответом на сложные вопросы относительно неудач России в войне против Украины", — добавили в ISW.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС и НАТО в скором времени официально выступят с общим призывом к России прекратить войну и покинуть Украину.

Также ранее аналитик Defense Express Сергей Згурец заявил, что у Армии Путина есть потенциал в артиллерии, тяжелой технике и живой силе еще почти на год, чтобы вести активные боевые действия в Украине.

Новости ТСН 19:30 за 14 декабря 2022 года | Новости Украины

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