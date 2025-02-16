Путин боится Трампа, но мирное соглашение без Украины не заключить – Зеленский

Ни один мировой лидер не сможет договориться с Владимиром Путиным без участия Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью NBC News.

"Путин не хочет мира", — заявил Зеленский. "Но я думаю, что он действительно немного напуган президентом Трампом. И у него есть шанс — он сильный, и он может подтолкнуть Путина к мирным переговорам".

В то же время, Зеленский призвал Трампа сохранять верность Украине во время любых контактов с российским руководством. Он подчеркнул, что Киеву будет "очень тяжело" выжить без военной помощи США и выразил надежду, что Украина будет оставаться в приоритете американской администрации.

"Я очень хочу, чтобы Украина была в приоритете для Трампа, а не Россия. Мы не так велики, как Россия, но стратегически мы важнее для США, потому что являемся настоящими партнерами, союзниками и разделяем общие ценности", — сказал украинский лидер.

Также читайте Трамп и Путин могут встретиться до конца февраля – Bloomberg

Зеленский также отметил, что доверяет Трампу как президенту Соединенных Штатов. "Ваш народ проголосовал за него, и я уважаю их выбор", — подчеркнул он.

Напомним, в ближайшие дни официальные лица США и России встретятся в Саудовской Аравии. Цель – начать переговоры, направленные на прекращение войны России против Украины.