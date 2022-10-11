Путин боится военного переворота, поэтому перевел "Росгвардию" в высшую степень готовности — Жданов

В России "Росгвардия" приведена в высшую степень готовности. В то же время вокруг Москвы возводят блокпосты.
В России начали строить блокпосты вокруг Москвы, проверяют военных и перевели "Росгвардию" в высшую степень боевой готовности.
Об этом в интервью ТСН рассказал военный эксперт Олег Жданов.
По его словам, фюрер Путин очень опасается военного переворота. Поэтому вокруг Москвы строят блокпосты, а "Росгвардия" проверяет военных. Подозрительных задерживают.
“Путин сегодня не может снять Шойгу из-за политических мотивов. Если он его снимет, признает поражение в СВО. Это признание, что его вертикаль власти не работает. И у общества возникает вопрос: мобилизация есть, а куда делась регулярная армия? Он бы очень хотел его снять, но Шойгу раскручен пропагандой, которая не сможет перебить информацию о том, что высшее военное руководство не справляется с Украиной”, — подчеркнул Олег Жданов.
Напомним, что в оккупированном Крыму россияне выстрелили из танка в частный дом.
Читайте также:
- Ракетный обстрел Украины: стало известно количество российских ракет, которые ПВО сбили днем 11 октября
- В Мелитополе на аэродроме раздаются взрывы: оккупанты засуетились
- Путин и Эрдоган могут встретиться в Казахстане: СМИ рассказали детали