Путин болен и, вероятно, умирает: Newsweek рассказал о состоянии российского диктатора

Российский диктатор Владимир Путин в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии.

Об этом свидетельствует изоляция и изменение внешности Владимира Путина.

Об этом пишет издание NewsWeek со ссылкой на данные американской разведки.

По данным американской разведки, Путин в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии. Также американская разведка подтвердила информацию, что на диктатора в марте было совершено покушение. Путин все более параноидально относится к своей власти и статусу, что делает курс в Украине неустойчивым и непредсказуемым. Но это, говорят они, тоже делает перспективы ядерной войны менее вероятными.

Один из старших офицеров разведки сообщил, что внутри Кремля идет жесткая борьба за власть. Разведка сообщает, что изоляция российского лидера усложняет для американской разведки точную оценку статуса и здоровья Путина.

Разведка отметила, что о плохом состоянии здоровья Путина свидетельствуют его встречи с Макроном и Шольцом за длинным столом. Также там подчеркнули, что во время разговора с Шойгу в апреле Путин выглядел болезненно.

"Некоторые наблюдатели предположили, что у российского лидера болезнь Паркинсона. Другие настаивали на том, что это было его обучение обращению с оружием в КГБ, имея в виду его жесткую стойку и походку, во время которой он держал правую руку так, будто готов был достать из куртки пистолет.Видео было тщательно изучено аналитиками разведывательного сообщества, некоторые из которых обучены дистанционной диагностике, а другие — психиатрии.Для Белого дома было проанализировано много разведывательных данных: по общему мнению, Путин болен и, вероятно, умирает. Но, возможно, изоляция из-за коронавируса замаскировала ухудшение, которое только сейчас оказалось ярче", — пишет Newsweek.

Еще одним признаком того, что диктатор болен оказался его выступление на 9 мая.

"Разведывательное сообщество США согласилось с тем, что его положение было более серьезным, чем считалось ранее, и его физическое истощение соответствовало истощению России", — пишет издание.

Напомним, администрация президента России Владимира Путина запретила государственным СМИ делать акцент на теме 100 дней войны против Украины и продолжительности вторжения.

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