Путин больше не надеется на Пригожина: озвучен прогноз, что ждет ЧВК "Вагнер"

Президент России Владимир Путин снова решил сделать ставку на кадровую армию, разочаровавшись в ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Теперь руководство минобороны РФ в лице Сергея Шойгу и Валерия Герасимова получило возможность мстить Пригожину и отправлять "Вагнер" на самые сложные участки фронта.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

"Путин на первом этапе, когда проиграл, не мог взять вину на себя. Он не захватил Киев, не захватил все наше государство. Надо, чтобы были ответственные. Он возложил ответственность на военных – Шойгу и Герасимова. Но не своими устами, а сориентировал Пригожина и Кадырова, которые начали резко критиковать Герасимова и Шойгу. Без санкции Путина этого не могло быть в принципе. Эта модель показала россиянам, что виноваты военные", — рассказал он.

По словам Маломужа, Пригожин воспользовался ситуацией, чтобы нарастить себе политический ресурс:

"Он начал заявлять, что самая эффективная армия — это "вагнеровцы". Главное — он пообещал Путину до нового года захватить Донбасс. Ни Бахмут, ни Славянск, ни Краматорск не захватил. Путин увидел, что Пригожин не выполняет обещания, с другой стороны – он набирает политический вес. Он разводит между собой Пригожина, военных, в первую очередь Герасимова и Шойгу, спецслужбы, чтобы не было какого-либо объединения или сговора военных и политических элит против него самого".

Как отметил экс-разведчик, Путин увидел, что "в стратегическом формате Пригожин не решит проблему, он даже не решил по Бахмуту". Поэтому сейчас основная ставка на вооруженные силы.

"А Пригожин будет выполнять локальные функции, не имея мощного влияния ни военного, ни политического. Будут использоваться по отдельным направлениям, будут гибнуть, как при операции в Соледаре. Будут бросать всех без разбора и права на отступление. Будет еще одна агрессивная линия групп наемников, которая будет использоваться на чрезвычайно сложных направлениях фронта. Но ею будут жертвовать все, включая Герасимова. Он их будет с одной стороны дискредитировать, а с другой — подталкивать в такие операции, где их ждут жертвы и провалы", — прогнозирует Маломуж.

Напомним, по оценкам США, сейчас в Украине дислоцируется около 50 тыс. бойцов ЧВК "Вагнер" – 10 тыс. контрактников и 40 тыс. осужденных. Для вооружения наемников, вероятно, было использовано оружие, которое РФ в нарушение международных правил получила из Северной Кореи.

Министерство финансов США признало ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией и готовит санкции против нее и ее сетей поддержки по всему миру.

Журналист-расследователь Христо Грозев сообщил, что между президентом РФ Владимиром Путиным и владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным зарождается противостояние, первым этапом которого стало увольнение генерала Сергея Суровикина с должности командующего российскими войсками в Украине. Грозев считает, что Пригожин хочет получить часть реальной власти в РФ.

В то же время советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что ЧВК "Вагнер" уже потерял убитыми и ранеными 77% из почти 40 тысяч завербованных в колониях заключенных.

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