Путин больше не способен отдать приказ о подрыве Запорожской АЭС – Пионтковский

Эксперт объяснил, почему Путин больше не способен отдать приказ о экокатастрофы на ЗАЭС.

Президент России Владимир Путин больше не способен отдавать приказы о применении ядерного оружия в результате потери значительной части власти.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал российский оппозиционер публицист Андрей Пионтковский.

"Использование ядерного оружия требует огромной концентрации власти в руках первого лица, он не может теперь приказать никому, не только по ядерному оружию, но и по другим сценариям экологической катастрофы, взрыву атомной электростанции Запорожья, титанового завода, или там обсуждалась возможность подрыва собственной Курской АЭС, чтобы изменить повестку дня. Все эти варианты уже исключены – это самый важный результат потери значительной части власти", — подчеркнул оппозиционер.

Напомним, советник руководителя ОП президента Михаил Подоляк подчеркнул, что мировые лидеры должны предупредить Россию о том, что любой теракт на территории ЗАЭС будет приравнен к использованию тактического ядерного оружия.

Президент Владимир Зеленский не исключил, что россияне снова могут совершить теракт на украинской территории. Он отметил, что Россия использует Запорожскую АЭС для радиационного шантажа.

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