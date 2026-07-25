«Путин бомбит дронами Иисуса Христа»: почему в окружении Трампа внезапно заговорили в пользу Украины

Дональд Трамп / © Associated Press

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В среде сторонников Дональда Трампа заметно меняется отношение к Украине, однако пока речь идет преимущественно о новой риторике, а не о существенном пересмотре политики Вашингтона.

Такое мнение высказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Одним из признаков нового курса он назвал визит в Украину Лоры Лумер — влиятельной блоггерши из среды MAGA. В своем сюжете она заявила, что российский диктатор Владимир Путин "атакует дронами Иисуса Христа".

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"Это едва ли не лучшее, что можно было сказать для аудитории MAGA", - отметил Денисенко.

По его словам, за последние два месяца риторика Трампа и его сторонников в отношении Украины существенно улучшилась. США разморозили поставки ракет для систем Patriot, а американский президент выразил разочарование нежеланием России вести переговоры.

В то же время Трамп почти не делает конкретных заявлений по России и избегает резкой критики Путина.

"Трамп улучшил риторику в отношении Украины, но о России не говорит практически ничего конкретного", - подчеркнул аналитик.

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Денисенко считает, что в прошлом году значительная часть мира жила в иллюзии скорого завершения войны из-за договоренности между США и Россией. Однако этот сценарий не сработал из-за противоречий Москвы с Вашингтоном и Пекином.

Еще одним фактором смены американской риторики он назвал приближение выборов и борьбу за большинство в Сенате. По словам аналитика, Украина остается важной темой для американских избирателей, а пророссийские заявления могут помешать рейтингу республиканцев.

В то же время, США не готовы непосредственно вступать в войну против России или начинать масштабное торговое противостояние с Китаем и Индией.

«Поэтому было принято решение изменить риторику войны в Украине», — пояснил Денисенко.

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Новый подход Вашингтона он описал так: США заявляют, что поддерживают Украину, а Киев "на этом этапе выигрывает войну". В то же время, ответственность за дальнейшие проблемы могут перекладывать на европейских партнеров или украинское руководство.

«У нас сейчас есть изменение риторики без особого изменения действий. Конечно, хотелось бы лучше. Но это точно лучше конфронтации, которая была чуть больше года назад», — подытожил Денисенко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США на следующей неделе проведет встречу с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Поездка украинского лидера намечена на 28 июля.

Ранее эксперт высказал мнение, что прекращение боевых действий в Украине может стать главным козырем Дональда Трампа перед осенними выборами в Конгресс США, что заставляет Вашингтон искать пути более жесткого экономического влияния на Москву.

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