Путин бросает на смерть мобилизованных из "ЛДНР", а за ними уже следуют кадровые войска РФ — Арестович

Путин бросает на смерть мобилизованных из "ЛДНР", а за ними уже следуют кадровые войска РФ — Арестович

Сегодня всем своим видом Россия показывает, что эти военные из "ЛДНР" — мусор для них.

Во время наступления на востоке Украины Россия пускает мобилизованных военных из самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" вперед на смерть, а за ними уже следуют кардровые российские части.

Об этом в интервью рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Так, один из пленных рассказал, что их использовали в зоне ООС, затем перебросили под Харьков, и в результате из 2 тыс. мобилизованных, которых призвали вместе с ним, в живых остались только 20 человек.

"Надо же понимать, как их используют. Их (мобилизованных из "республик" — ред.) бросают на городскую застройку, где украинцы годами создавали оборону, с минными полями, территория пристрелена. "Мобилизированных" из "ЛДНР" посылают волнами, а за ними идут кадровые российские части. Можете представить, что с ними происходит, с этими несчастными", — рассказывает Арестович.

Советник главы ОП подчеркивает, что всем своим видом Россия показывает, что эти военные из "ЛДНР" — мусор для них. Речь идет, в частности, и об экипировке российских оккупантов.

"Донбасс в полной мере сейчас может почувствовать, что означает забота России о них и других регионах", — говорит Арестович.

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