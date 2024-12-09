Путин бросает войска на "режим камикадзе" накануне инаугурации Трампа — командир "Ахиллеса"

Противник может прибегнуть к любым сценариям в преддверии инаугурации Трампа.

Потери российской армии в Украине достигли наибольших показателей за все время войны.

Об этом рассказал Юрий Федоренко, командир батальона ударных беспилотников Ахиллес 92-й отдельной штурмовой бригады имени атамана Сирко, в интервью для РБК-Украина.

На вопрос о возможных действиях российских войск накануне инаугурации Трампа, Федоренко отметил, что противник может прибегнуть к любым сценариям.

"Что касается сил и средств противника, так или иначе, Харьковская область остается для врага незакрытым вопросом. Они ищут новые резервы, чтобы наращивать свои боевые возможности и попытаться подойти к административным границам Харькова", — сообщил военный.

В то же время, он уверен, что такие попытки будут безуспешными.

“Режим камикадзе, которому сейчас следуют российские войска, приводит к большим потерям за всю войну. Это связано с тем, что Путин не знает, как будет действовать Трамп, и пытается получить как можно больше, чтобы иметь аргументы в потенциальных переговорах с США", – объяснил командир.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 754 590 военных.

Кроме этого, по словам Юрия Федоренко, россияне получили задачу до Нового года зайти на левобережный Купянск и Купянск-Узловой.