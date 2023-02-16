Путин бросил в новое наступление всю российскую армию: эксперт спрогнозировал, сможет ли Украина отбить атаку

Эксперт убежден, что Россия не сможет развить свое наступление до конца и начнет сворачивать наступательные действия.

Полномасштабное наступление России уже началось. Путин бросил всю армию на захват Украины. Впрочем, сейчас они не привлекали сразу все сосредоточенные в них силы. Несмотря на это, военный аналитик Алексей Гетьман уверен, что украинские защитники отразят атаку врага.

Об этом он рассказал в эфире телеканала FREEДОМ.

Он пояснил, что оккупанты применяют другую тактику, чем 24 февраля 2022 года. Они по частям на небольших участках фронта пытаются атаковать, чтобы продвинуться на километры.

"Сейчас с Украиной воюет вся российская армия. И нравится нам это или нет, но это достаточно серьезная сила. И мы ожидали такого сильного удара. Мы понимали, что на тех или иных участках они будут продвигаться. Но пока на сегодняшний день они могут продвигаться. даже не на десятки километров, а на сотни метров, поэтому мы боремся”, — заметил Гетьман.

Он убежден, что постепенно Россия будет сворачивать наступательные действия, она понимает, что заканчивается армия.

"Я думаю, что вот эти волны наступления, которые они накатывают одна за другой, потихоньку будут сворачиваться. Не знаю, мне трудно сказать, там недели, месяцы, но они сами остановятся, потому что у них армия закончится. Они прекрасно это понимают". ..Но еще раз: они прекрасно понимают, что это вся их армия, если будут так и продолжать дальше делать, у них закончится армия", — резюмировал Гетман.

Напомним, по информации западных СМИ, Россия готовит новое наступление на Украину и стягивает к границам боевую авиацию. Пока в Пентагоне не видят признаков такого наращивания, о чем сообщил Ллойд Остин.

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