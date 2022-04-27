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Путин бросит на войну 18-летних срочников: Арестович обратился к российским матерям

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Путин бросит на войну 18-летних срочников: Арестович обратился к российским матерям

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в России не осталось обученных военных, поэтому она будет перебрасывать в Украину срочников на неизбежную смерть.

Арестович призвал родных этих солдат подумать о том, что ждет их на войне с Украиной

Об этом советник руководителя ОП сказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 27 апреля.

"Внимание, российские мамы и папы, скоро погонят срочников, которые начали призываться 1 апреля, потому что больше негде брать. И эти ребята, пройдя едва двухмесячное обучение, а многие и месячное, на старой ржавой технике едва восстановленной, будут радостно брошены в мясорубку западного оружия и и злые до невозможности украинские части, в каждом глазу которого отражаются Буча и Мариуполь. Можете представить, что будет с вашими детьми? Подумайте об этом хорошо", — заявил Арестович.

Разведка сообщает, что на оккупированных территориях россияне массово похищают мужчин призывного возраста

Разведка сообщает, что на оккупированных территориях россияне массово похищают мужчин призывного возраста

Напомним, что Арестович отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о молниеносных ударах в ответ на помощь Украине.

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