Путин бросит на войну 18-летних срочников: Арестович обратился к российским матерям

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в России не осталось обученных военных, поэтому она будет перебрасывать в Украину срочников на неизбежную смерть.

Арестович призвал родных этих солдат подумать о том, что ждет их на войне с Украиной

Об этом советник руководителя ОП сказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 27 апреля.

"Внимание, российские мамы и папы, скоро погонят срочников, которые начали призываться 1 апреля, потому что больше негде брать. И эти ребята, пройдя едва двухмесячное обучение, а многие и месячное, на старой ржавой технике едва восстановленной, будут радостно брошены в мясорубку западного оружия и и злые до невозможности украинские части, в каждом глазу которого отражаются Буча и Мариуполь. Можете представить, что будет с вашими детьми? Подумайте об этом хорошо", — заявил Арестович.

Разведка сообщает, что на оккупированных территориях россияне массово похищают мужчин призывного возраста

Напомним, что Арестович отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о молниеносных ударах в ответ на помощь Украине.

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