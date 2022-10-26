"Путин будет им бряцать": в разведке оценили вероятность применения ядерного оружия Россией

Применение ядерного оружия Российской Федерацией против Украины для диктатора Владимира Путина является последним козырем, но даже при использовании самого страшного в истории человечества оружия Украина не остановит свою борьбу против российских захватчиков.

Об этом заявил спикер Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, в случае применения Россией ядерного оружия мир начнет лучше относиться к режиму Путина, наоборот это будет финал диктатора РФ. По мнению Юсова, сценарий с применением ядерного оружия маловероятен.

"Что касается ядерного оружия, это оружие сдерживания и им будут бряцать. Путин будет бряцать им максимально громко, чтобы его услышали и обратили внимание. Но если представить, что Путин решается использовать ядерное оружие, то это последний козырь, который он использует. А что далее? Украина прекратит борьбу? Нет. Мир станет лучше относиться к режиму Путина и других рашистов? Конечно, нет. Это будет его финал. Это маловероятный сценарий и сценарий, который в случае реализации только приблизит конец самой России", — сказал он.

Ядерный шантаж России

Россияне в войне против Украины с 24 февраля применили все виды вооружения, кроме ядерного оружия. Пропагандисты РФ и руководство РФ во главе с Путиным регулярно угрожают применить и его. В то же время высокий представитель ЕС Жозеп Боррель предупредил, что в таком случае российская армия будет уничтожена неядерными средствами.

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Американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма допускает, что если Путин применит ядерное оружие, в войну вступят НАТО и США.

Между тем, в последние дни российская пропаганда начала распространять фейк о том, что якобы Украина изготовила "грязную бомбу" и готовится ее применить на своей же территории, чтобы обвинить РФ. В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что россияне часто обвиняют других в том, что планируют сделать сами.

"Грязная бомба" — это оружие, объединяющее обычные взрывчатые вещества, такие как динамит, радиоактивные материалы, такие как уран. Ее часто называют "оружием для террористов", а не для стран, поскольку оно предназначено больше для распространения страха и паники, чем для достижения какой-либо военной цели.

ТСН.ua разбирался, зачем Путин запустил новый фейк о ядерном взрыве.

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