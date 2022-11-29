Путин будет коврово бомбить Украину, если Запад не будет действовать – экс-командующий силами НАТО

Зеленский выигрывает сухопутную войну, но у Путина преимущество в воздушной.

Россия получает преимущество над Украиной в воздушной войне, поскольку имеет гораздо большую авиацию и боевой опыт в Сирии. Ковровая бомбардировка там оказалась очень эффективной и президент РФ Владимир Путин, похоже, склонен скопировать его в Украине.

Такое мнение Bloomberg высказал экс-командующий силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.

Российские военно-воздушные силы регулярно сбивали сирийские города в пыль, сбрасывая беспорядочные "тупые бомбы" (неуправляемые) тысячами. Новый генерал Сергей Суровикин, назначенный присматривать за войной в Украине, является лидером российских военно-воздушных сил и человеком, известным своими зверствами в Сирии.

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Стратегия проста: разрушить украинскую электрическую сеть и систему распределения воды, чтобы разрушить моральный дух населения, буквально вытащив его из их домов, непригодных для проживания.

В то время как запасы высокоточных ракет Путина быстро истощаются, у него все еще есть много неуправляемых бомб, накопленных десятилетиями, начиная с холодной войны. Поскольку ему безразличны сопутствующие убытки или гибель гражданских, он будет пытаться убить как можно больше с неба.

По мере того как реальность его подхода становится понятной, Запад должен увеличить поддержку украинских сил противовоздушной обороны, считает Старвидис.

Лидеры в столицах НАТО пересматривают идею, от которой отказались в начале войны: предоставить Украине или истребители МиГ-29 советских времен, или даже излишки США F-16 – простой в освоении многоцелевой истребитель.

"Без таких мер воздушная война и дальше будет идти в пользу Путина", — отметил Джеймс Ставридис.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал единственный способ получить правильные условия для переговоров между Украиной и Россией. По его словам – это продвижение Украины на фронте.

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