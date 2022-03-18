Путин будет отвечать за умышленные нападения на Мариуполь – посольство США

Путин будет отвечать за умышленные нападения на Мариуполь – посольство США

Мариуполь в блокаде оккупантов уже 17 суток.

Посольство США в Украине заявило, что президент РФ Владимир Путин, отправивший своих военных воевать против Украины, будет привлечен к ответственности за нападения на Мариуполь.

Об этом посольствозаявило в Twitter.

"Путин будет привлечен к ответственности за его умышленные нападения на мирных жителей Мариуполя, особенно на эвакуировавшихся вчера, а также на театр, где находились в укрытии более 1200 женщин и детей", — говорится в сообщении.

Напомним, что в результате авиаударов в Мариуполе уничтожено до 80% жилого фонда.

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