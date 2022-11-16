Путин будет планировать атаку из Беларуси: экс-министр назвал приоритетное для России направление

Президент страны-агрессорки Владимир Путин не изменил своих планов относительно войны в Украине и будет планировать новое наступление с территории Беларуси.

Такое мнение высказал в эфире "Радио НВ" бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, Путин уже "нагнул" самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и будет планировать атаку с территории страны-сателлита.

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Правда, по мнению эксминистра, сейчас нет уверенности в том, будет ли новое наступление рассредоточено на несколько направлений, или удар будет направлен "только по Ровенской АЭС, чтобы полностью выбить электросети".

"Вы же видите, что, несмотря на эти безумные удары, у нас есть устойчивость, мы работаем и наши союзники, хоть и поздно, но помощь нам оказывают", — отметил Павел Климкин.

Напомним, в результате вчерашних массированных ракетных ударов России по критической инфраструктуре восстановление некоторых объектов энергетики может длиться до двух недель, в зависимости от степени разрушений.

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