Путин будет продолжать войну против Украины в 2023 году: аналитики назвали основные цели диктатора

Аналитики из Института изучения войны считают, что президент России Владимир Путин, вероятно, будет продолжать войну в следующем году против Украины, чтобы удержать оккупированные территории, а также создать условия для прекращения поддержки Украины странами Запада.

Об этом говорится в новом отчете ISW.

"Путин, вероятно, не оставил надежды на достижение своих максималистских целей в Украине посредством обычных военных средств, которые он преследует параллельно с усилиями по излому воли Украины к войне и желанием Запада продолжать поддерживать Киев", — говорится в сообщении.

При этом аналитики организации полагают, что российский президент вряд ли пойдет на эскалацию с применением тактического ядерного оружия, если не произойдет внезапный крах российских вооруженных сил.

"Такая ситуация возможна, но маловероятна", — подчеркивают эксперты.

Также в ISW считают маловероятным сценарием, что Путин пойдет на прямой военный конфликт с НАТО. При этом исследователи полагают, что российский президент, скорее всего, продолжит намекать на возможность применения Россией тактического ядерного оружия и нападения на НАТО в рамках своих усилий, чтобы сломить волю Запада продолжать поддерживать Украину.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в России уже фиксируют внутренние конфликты, но после тактических поражений оккупантов на поле боя в РФ очень быстро начнутся необратимые процессы. Вероятно, уже в 2023 году появится лицо, временно исполняющее обязанности президента РФ.

А Путин заявил, что война против Украины "была неизбежна", но произошла не "по вине Москвы".

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