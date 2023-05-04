Путин был дважды близок к применению ядерного оружия против Украины — эксперт

Российский диктатор Владимир Путин никогда не снимал с повестки дня возможность нанести ядерный удар по Украине и возложил на свой стол "ядерную папку" еще в марте прошлого года.

Об этом заявил российский публицист Валерий Соловей, передает УНИАН.

В эфире передачи Юлии Латыниной он заявил, что реальная угроза прилета ядерной ракеты по Киеву была уже дважды. Первый такой случай был весной 2022 года.

"Мы были в течение нескольких часов буквально накануне использования тактического ядерного оружия", – заявил Соловей.

Он заявил, что российский диктатор мог пойти на такой шаг тогда из-за психологических факторов, чем из-за каких-либо событий на фронте.

"Второй раз был относительно недавно, насколько мне известно. Опять-таки причины я не понимаю, но в тот момент это была не иллюзорная возможность. Так что опция остается", — указал он.

Соловей отметил, что в настоящее время в окружении Путина гораздо больше людей, которые категорически против начала ядерной войны, чем это было в начале полномасштабного вторжения в Украину. Приближенные к Путину люди готовы не просто не выполнить его, приказав на применение такого оружия, но и заблокировать его. "Блокировка — это уже то, что исходит от людей, наделенных очень большой властью", — отметил он.

Путин рассматривал возможность не глобальной ядерной войны, а хотел нанести ядерный удар по одной или нескольким точкам.

Напомним, ранее сообщалось, что главарь российского ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин высмеял представителей путинского режима, требующих применить против Украины ядерное оружие после атаки беспилотников на Кремль.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава Госдумы РФ Вячеслав Володин после атаки неизвестных беспилотников на Кремль угрожал применением ядерного оружия.

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