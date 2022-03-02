"Путин, чтобы ты сдох": евреи из Киева, пережившие Холокост, записали видеообращение

Киевляне призвали президента РФ покинуть Украину, "чтобы мы тебя не видели и не слышали – кто ты и что ты".

В Киеве рожденные в Украине евреи, пережившие Холокост и потерявшие близких в Бабьем Яру, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с призывом убираться с территории страны.

Соответствующее видеообращение опубликовано в среду, 2 марта.

Авторы обращения являются жителями столичного дома для пожилых людей и сегодня вынуждены прятаться в бомбоубежище от российских ударов.

"Родилась я в Украине. Войну 22 июня 1941 года встретила под бомбежкой в Киеве. В Бабьем Яру погибли мои родственники. 24 февраля 2022 года я снова встречаю в Киеве под бомбежками и обстрелами. Путин, забирай свои войска и убирайся из Украины. Мы хотим мира!" – сказала в обращении Валентина Иосифовна Романова.

"Мои родственники погибли в Бабьем Яру в 1941-м. Теперь я сижу в бомбоубежище и на меня сыплются вражеские бомбы. Путин, убирайся из Киева и Украины!" – сказал Олег Яковлевич, родившийся в 1940 году в Киеве.

"До войны жила в Киеве, коренная киевлянка. В 1941-м началась война. Моих всех родных по маминой линии — евреев — забрали в Бабий Яр. Все они погибли там. Сегодня войну я тоже встречаю в Киеве, но уже другой век, страшный… Путин, чтобы ты был сдох! Оставь нас, сволочь, чтобы мы тебя не видели и не слышали – кто ты и что ты…» – обратилась Тамара Алексеевна, рожденная в столице 1939 года.

Напомним, 1 марта российская авиация нанесла удар по Бабьему Яру в Киеве. В результате погибли 5 человек, которые пришли туда почтить жертв Холокоста, еще 5 – получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал удар Бабьего Яра и призвал евреев по всему миру осудить убийства мирного населения Украины.