Владимир Путин / © Associated Press

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В то время как президент США Дональд Трамп все больше демонстрирует свою нерешительность в вопросе дальнейшей поддержки Украины, Владимир Путин использует этот шанс для наращивания своих наземных наступлений и бомбардировки городов по всей Украине.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Авторы публикации отмечают, что российский диктатор в телефонном разговоре с Трампом дал понять, что он не собирается прислушиваться к призывам президента США прекратить войну и его цели остаются такими же, как и в начале вторжения.

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«Он хочет восстановить российское господство в Украине и заставить Запад прекратить поддержку Киева. И решение США на этой неделе прекратить поставки оружия украинцам дает значительный импульс усилиям Путина», — пишут журналисты.

Как отмечает WSJ, стратегия Путина направлена на то, чтобы сломать способность и волю Украины вести войну, усиливая давление на ее военное и гражданское население.

«Летом Украина сталкивается с беспощадными атаками со стороны РФ, а усилия Трампа по достижению мира зашли в тупик», — считают в СМИ.

Аналитики отмечают, что последние события укрепляют уверенность Кремля в том, что он может пережить Украину и ее поклонников в войне на истощение. Украине придется экономить деньги, и этот шаг, вероятно, ускорит российские успехи на поле боя.

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«Но захват территории может быть не важнейшей целью для России на данном этапе войны. В то же время, как говорят некоторые аналитики, Путин хочет „перемолоть“ войска и технику своего меньшего соседа и подорвать поддержку со стороны гражданского населения и Запада», — отмечает WSJ.

Журналисты акцентируют: именно поэтому российские власти распорядились максимально усиливать авиаудары по Киеву и другим городам, что приводит к росту жертв среди гражданского населения, разрушению зданий и истощению жителей.

Напомним, заместитель главы Офиса президента, полковник Павел Палиса во время визита украинской делегации в Вашингтон заявил, что Путин стремится в 2026 году оккупировать всю украинскую территорию к востоку от Днепра и закрыть для Украины выход в Черное море.

«Данные украинской военной разведки свидетельствуют о том, что Москва стремится расширить свое влияние на востоке Украины. Это включает захват всей Донецкой и Луганской областей осенью, а затем создание буферной зоны вдоль северной границы с Россией до конца года», — сказал он американскому изданию Politico.

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Накануне глава Управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что российская армия активизировалась на фронте. Обострение войны в Украине началось и может завершиться только после завершения мирных переговоров с РФ.

Аналитики прогнозируют переломный момент в 2026 году, когда иссякнут советские запасы оружия и экономика РФ ощутит настоящий удар.