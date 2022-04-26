Путин дал "героя России" депутату в Мариуполе: что делает российский убийца в Украине

Путин дал "героя России" депутату в Мариуполе: что делает российский убийца в Украине

Президент России Владимир Путин присвоил звание "героя России" депутату Госдумы Адаму Делимханову за геноцид в Мариуполе. Российский убийца "контролирует ситуацию" в украинском городе и "выезжает на точки соприкосновения".

Указ президента страны-агрессора датирован 26 апреля.

"За мужество и героизм в ходе специальной военной операции", — говорится в документе.

Указ Путина

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказывал в Сети, что награжденный Делихманов "лично контролирует ситуацию в Мариуполе и выезжает на точки столкновения". По его словам, депутат "не отсиживается в безопасных местах".

"Герой" непосредственно участвует в издевательствах и убийствах мирных жителей Мариуполя, депортации их в РФ.

Между тем, так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин основал "медаль" "За освобождение Мариуполя". Он показал, как она выглядит, у себя в Telegram.

Фото: Telegram Пушилина

Стоит отметить, что Делихманов – не первый российский убийца, которому присвоили звание "героя". Одним из первых с начала полномасштабного вторжения в Украину Путин посмертно наградил 25-летнего Нурмагомеда Гаджимагомедова. Захватчик геройствовал недолго – погиб 24 февраля.

Нурмагомед Гаджимагомедов/ Фото: Википедия

Напомним, Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Около 95% города разрушены российскими оккупантами. Там нет света, воды, отопления, связи, еда заканчивается. Сколько человек остается в городе – неизвестно.

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