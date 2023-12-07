Путин дал политический приказ: Гетьман сказал, когда интенсивность боев вблизи Авдеевки снизится

Глава Кремля Владимир Путин приказал армии РФ оцепить Авдеевку до 15 декабря, чтобы на фоне такого получения провозгласить свою речь за 90 дней до объявленных президентских выборов в России.

Об этом в эфире "Эспрессо" сказал майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

Гетман также отметил, что битва под Авдеевкой – локальное боевое столкновение, потому что захват оккупантами этого города стратегически бессмыслен.

"Если наш гарнизон придется выводить из Авдеевки при вероятности оцепления, то это существенно не повлияет не только на украинско-российскую войну, но даже на восточный фронт от Купянска до Угледара", — добавил он.

ВСУ продолжают удерживать позиции на этих фронтах и уничтожают большое количество вражеской силы и техники.

"Там в 5-7 раз враги превышают нас по численности, они лезут с шести направлений и пытаются зайти в промзону. Пока им этого не удается. Увидим, сколько противнику еще удастся добавить туда живую силу и технику", — отметил военный аналитик.

По словам Гетьмана, Путин дал политический приказ армии РФ – до 15 декабря взять Авдеевку в свиту, чтобы это произошло за 90 дней до объявленных на 15-17 марта 2024 года так называемых выборов в РФ.

"Эти атаки на Авдеевку, Марьинку или по другим направлениям носят не военную подоплеку, а политическую. А дедлайн как раз – 14 декабря, когда нужно провозглашать эту путинскую речь. Я уверен, если им не удастся захватить Авдеевку до 15-16 декабря, то 17-18 декабря боевые действия не прекратятся, но будут не так уж интенсивны, потому что потеряется смысл, политическая причина", – пояснил Гетьман.

Россияне, по мнению Гетьмана, это отлично понимают и будут бросать в бой за Авдеевку все, что возможно. Если им не удастся захватить город, то будут рассказывать, что отразили наше очень мощное наступление.

"Еще нужно продержаться буквально полторы недели, и если нам удастся удержать эти позиции, то дальше интенсивность будет день-два, а потом в этом не будет смысла", – отметил Алексей Гетьман.

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Напомним, россияне начали активно использовать дроны-камикадзе и авиацию на Авдеевском направлении. Только в течение суток в операционной зоне ОВСУ "Таврия" враг нанес 13 авиаударов, провел 61 боевое столкновение и совершил 743 артобстрела.

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