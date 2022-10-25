"Путин дал приказ оккупантам": в ВСУ рассказали о самом горячем направлении на фронте

Армия России в войне против Украины больше всего внимания уделяет Бахмутскому направлению. Оккупанты пытаются выполнить приказ президента РФ Владимира Путина о завоевании всего Донбасса, но несут большие потери.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона на Youtube-канале ТСН.

Характеризуя ситуацию под Бахмутом, Череватый отметил:

"Это сейчас больше всего, где враг атакует нас и пытается продвинуться, где наносится наибольшее поражение всеми системами ствольной артиллерии, реактивными системами залпового огня, авиацией, где сосредоточено больше его живой силы и приковано больше внимания его руководящих органов".

По его словам, Бахмут должен был стать после Лисичанска и Северодонецка логическим продолжением наступления РФ на Донбассе, "но это оказалось только хвастовством".

Как отметил представитель Восточной группировки ВСУ, Силы обороны в боях за Северодонецк и Лисичанск "истощили до невозможности" оккупантов, после чего планово отступили, построив линии обороны.

"Невероятными усилиями, кровью и потом наших солдат, но Бахмут и Авдеевка держатся. Главное достижение в том, что вооруженные силы России могут только на одном направлении проявлять активность. Они скованы серьезно нашими силами обороны. Они каждый день там несут невероятные потери. Для них фюрер ставил стратегически важную задачу – освободить весь Донбасс. Логично, что они пытаются продвигаться хоть где-то", — рассказал Череватый.

Представитель ВСУ добавил, что на этом направлении сконцентрирована ЧВК "Вагнер". Он также прокомментировал слухи о присоединении к "Вагнеру" Игоря Гиркина (Стрелкова).

"Бахмут - их промежуточная цель в направлении Славянска и Краматорска. Гиркин и Славянск - это те триггеры, которые как раз повлекли за собой бойню на Донбассе. Возможно, это тоже имеет для них определенную сакральность - они хотят показать, что не все потеряно и они что-то могут. Но наши Силы обороны делают все, чтоб эти их сладкие мечты остались мечтами".

Также Череватый подтвердил, что в рядах россиян на востоке Украины уже воюют мобилизованные.

"Это очень легко отследить по их открытым пабликам и соцсетям, официальным страницам региональных властей, где видно, что человек прибыл 10 дней назад, а уже возвращается в пакете. Почти 70 тысяч личного состава уничтожены, втрое больше ранены, а это фактически вся группировка. Разумеется, нужно кем-то заменять. Заменяют мобилизованными, зеками, ЧВК – все, что могут собрать в плане личного состава, они пытаются перебросить", – сказал он.

Ситуация в Донецкой области

Враг пытается прорвать оборону ВСУ на Бахмутском направлении. По словам президента Владимира Зеленского, особенно тяжелая ситуация на Донбассе, в том числе возле Бахмута. Город стал передовым фронтом. Там уже практически нет целых домов.

Вооруженные силы Украины освободили 40 населенных пунктов на севере Донецкой области, в частности, города Лиман и Святогорск.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) утверждают, что российские оккупанты "имитируют" захват Бахмута — говорят об успехах на этом направлении, чтобы выглядеть "победителями" хоть где-то.

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