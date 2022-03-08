"Путин дал указание не делать никаких гуманитарных коридоров", — в МВД объяснили логику Кремля по эвакуации

По словам Денисенко, для россиян важно довести ситуацию до того, когда украинцы, нуждающиеся в эвакуации, "почти отчаятся и начнут проситься в их гуманитарные коридоры.

Создается впечатление, что РФ дала указание своим военным не допускать никаких гуманитарных коридоров на всей территории Украины.

Об этом во вторник, 8 марта, сообщил на совместном телемарафоне UA вместе советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

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"Вчера россияне снова заявили о том, что в 9 утра сегодня они планируют возможность гуманитарных коридоров. Я бы очень хотел верить, что все получится. Но, к сожалению, создается такое впечатление, что власти Российской Федерации дали указание своим военным не допускать никаких гуманитарных коридоров на всей территории Украины. Мы понимаем, что там находятся раненые, больные, дети, женщины. И это не только Мариуполь, это Харьков, это Изюм, Тростянец, Буча, Гостомель", – сказал Денисенко.

Он отметил, что для россиян важно довести ситуацию до того, когда нуждающиеся в эвакуации украинцы "почти отчаятся и начнут проситься в их гуманитарные коридоры, потому что россияне планируют сделать гуманитарный коридор в Россию и Беларусь".

"Они предлагают вывести граждан Украины туда и сделать их своими пленными и жертвами телекартинки, которые будут рассказывать о том, как им "трудно" было под украинскими властями и как "хорошо" в Российской Федерации. Я очень надеюсь, что сегодня что-то удастся сделать с гуманитарными коридорами, но вся логика действий Российской Федерации последних дней показывает, что ради телевизионной картинки, для того чтобы попытаться унизить украинцев, лично Путин в Кремле дал указание не делать никаких гуманитарных коридоров", – уточнил Денисенко.

Советник главы МВД Украины также подчеркнул, что ситуация с гуманитарными коридорами де-факто не меняется уже в последние несколько суток.

"Есть ситуация, когда россияне обещают нам гуманитарные коридоры, обещают нам вывести гражданское население, ежедневно мы организовываем эти процессы, надеемся, что будет возможность гуманитарного коридора, и каждый раз нас, мягко говоря, обманывают", — добавил он.

Между тем, вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что сегодня должен заработать гуманитарный коридор для города Сумы. Этот факт официально согласован Министерством обороны России в соответствующем письме Региональной делегации Международного комитета Красного Креста в России.

ТСН.ua