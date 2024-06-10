Путин дал ясно понять, что хочет принести новую войну в Европу: экс-директор ЦРУ назвал признаки

По словам Дэвида Пэтриуса, если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится, Молдова, очевидно, будет следующей, после этого может быть Литва или другая страна Балтии.

Кремлевский диктатор Владимир Путин не намерен останавливаться в Украине. Запад должен принять это во внимание, потому что Путин говорит о том, во что верит, в частности, в войну против НАТО.

Об этом заявил бывший командующий Центральным командованием США и экс-директор Центрального разведывательного управления США генерал Дэвид Пэтриус в интервью The Sun.

По словам Пэтриуса, западные союзники Украины должны делать больше для победы в войне с Россией, потому что Путин "очень четко дал понять", что хочет принести новую войну в Европу.

Также читайте Зеленский объяснил, кого и почему боится Путин

"Война в Украине может распространиться на регион, если Путин добьется успеха в Украине. Он не остановится в Украине. Молдова, очевидно, будет следующей. После этого это может быть Литва или одна из других стран Балтии", – отметил он.

По словам Пэтриуса, одним из рычагов, который поможет Украине победить Россию, есть развитие собственных технологий.

"Помните, что то, что они сделали в Черном море, было сделано не их кораблями или моряками, а их беспилотными летательными аппаратами. Морские беспилотники, воздушные беспилотники и противокорабельные ракеты позволили им потопить треть кораблей Черноморского флота", — отметил экс-глава ЦРУ.

Пэтриус убежден, что ключ к победе в войне состоит в том, чтобы Украина с помощью западных союзников быстро увеличила свою численность и военную мощь.

"Реальность сложная, и это еще одна причина, почему мы должны делать все от нас зависящее, чтобы помочь Украине всеми возможными способами", – резюмировал он.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал следующие мишени Путина.

Читайте ведущие новости сегодня: