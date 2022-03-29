"Путин делает маникюр не для того": Арестович исключил возможность ядерного удара по Украине

"Путин делает маникюр не для того": Арестович исключил возможность ядерного удара по Украине

Его в таком случае пристрелит собственная охрана – очень высока вероятность, считает советник главы ОП.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что руководство России не поставит ее на грань угрозы ядерной войны. А по поводу угрозы химической атаки он сказал, что "она с военной точки зрения никакая".

Об этом Арестович рассказал в интервью BBC.

"То есть люди, которые побоялись объявить всеобщую мобилизацию, будут ставить Россию на грань угрозы ядерной войны?" – ответил он на вопрос о том, будут ли пересечены Россией "красные линии", если под этим понятием подразумевается применение химического или ядерного оружия?

На тезис журналиста о том, что у президента РФ Владимира Путина была когда-то фраза о том, что крыса, которую загнали в угол, бросается втрое яростнее, Арестович сказал: "Но он не является такой крысой".

"Это человек, который делает хороший маникюр, который сидит в 20 метрах от собеседника и всего боится, строит дворцы и яхты, и заводит любовниц не для того, чтобы погибнуть в пламени ядерной войны. Люди, которые побоялись объявить общую мобилизацию, потому что в России могла бы непредсказуемо измениться общественная обстановка, никогда не поставят народ, которому они побоялись автоматы дать, под угрозу ядерной войны", – объяснил советник главы ОП.

"Его в таком случае пристрелит собственная охрана – очень высокая вероятность", – подчеркнул он.

Относительно угрозы примениния Россией химического оружия, то Арестович сказал, что такое оружие с военной точки зрения является "никаким". Оно было эффективно только в Первую мировую войну. А когда оно вдруг было использовано в первые разы, то никто не знал, как с этим бороться.

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"Только появились противогазы, оно (химическое оружие – ред.) перестало применяться. Во Вторую мировую она не применялась вообще, хотя запасы были. Да, ее использовали в Сирии, 1300 человек погибло. Но ведь речь идет о гражданском населении", – рассказал советник главы президентского офиса.

"Но у нас есть заявление Байдена, который сказал, что НАТО вмешается, если будет применено химическое оружие. И теперь думаем: что будет, если эти идиоты сейчас еще применят химическое оружие и вмешается НАТО? Они, конечно, самоубийцы – это уже известно, но не до такой же степени", – убежден Арестович.

Напомним, российский оппозиционер Игорь Яковенко выразил мнение, что первый ядерный удар Путин может нанести как по каким-то объектам в Украине, так и по объектам в США.

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