"Путин делает то, что и террористы": полковник ФСБ России в отставке сравнил главу Кремля с исламистами

Война России против Украины приобретает террористический характер.

Об этом сказал в интервью интернет-изданию Гордон российский оппозиционный политик, полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков.

Журналист спросил, как его собеседник расценивает массовое использование Россией против мирных городов Украины иранских дронов-камикадзе.

"Как проявил все больший характер террористической войны, которую ведет Путин против народа Украины. Иначе не скажешь. Потому что Путин делает то, что делают террористы",– сказал Гудков.

Он привел "очень яркий и понятный всем пример" с Ближнего Востока, где движение ХАМАС с территории палестинской автономии наносит ракетные удары по Израилю.

"Они вот собирают, собирают, собирают эти трубы, к которым они пристраивают стабилизаторы, приваривают, начиняют это все взрывчаткой, шариками там, и другим – и потом сотнями, а иногда тысячами в течение какого-то времени запускают на жилые массивы. Ничем не отличаются действия Путина от действий вот этих, как мы говорим, исламистских, а на самом деле исламских, террористов, которые натравливают разные государства и движения. По-моему, тот же Иран", – пояснил Гудков.

Напомним, роспропаганда начала распространять фейк о том, что якобы Украина изготовила "грязную бомбу" и готовится применить ее на своей же территории, чтобы обвинить РФ.

После этого Шойгу начал обзванивать министров обороны НАТО с фейковыми заявлениями о "грязной бомбе".

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что россияне часто обвиняют других в том, что планируют сделать сами. В Офисе президента подчеркнули, что Россия готовится оправдывать геноцид украинцев.

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