Путин демилитаризовал собственную армию: эта война станет последней технологичной для России

Из-за санкций даже танковый завод ушел в отпуск во время войны.

Судя по всему, намерение Путина демилитаризировать Украину завершится демилитаризацией… самого путинского войска. И этот процесс начался уже! Сегодня вторая армия в мире уже стала первой по размеру боевых потерь во время войны.

Об этом говорится в ТСН.

Уничтоженный арсенал русских войск превысил имеющуюся численность армий некоторых европейских стран. И хотя нас уверяют, что потеря шестисот танков могла бы считаться катастрофой для Франции, но никак не для России. Так как на вооружении у Путина числится не менее 12 тысяч панцирников. Но эти цифры существуют только на бумаге. Действительно, боеспособных машин на порядок меньше.

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Вспомнить только, как через месяц после вторжения, в России принялись расконсервировать советские танки со складов. Тогда же оказалось, что в четвертой танковой дивизии из 10 расконсервированных танков только один оказался со всеми необходимыми запчастями. Остальные – полностью разукомплектованы, то есть разворованы. В танках не было оптических устройств, электроники, а в неких не отыскали даже движков. Это данные украинской разведки, которую россияне не опровергли.

Умолчали в Кремле и о самоубийстве командира 13 танкового полка 4 танковой дивизии русской армии.

Открыть склад – мало. Представьте гараж в котором ваша машина простояла лет 20 – что-то проржавело, уплотнители посыпались, аккумулятор сдох, провода закоротило. Танки, которые пилились не одно десятилетие, требуют ремонта и модернизации. И тут начинаются проблемы, ведь санкции стали ударом для заводов, которые те танки и делают.

Об остановке «Уралвагонзавода» в России сначала возражали, но впоследствии признали нехватку некоторых импортных составляющих и подтвердили – работники отправлены в отпуск. Танковый завод в отпуске во время войны!

Под санационный удар попало и производство ракет. Главная пугалка ремля комплексы «Кинжал» или «Калибр» могут отойти на свалку истории. Главная составляющая – электронный процессор для автоматического управления огнем. Россия кичилась, что ей удалось наладить производство трех линеек отечественных процессоров. Но оказалось чипы для этих моделей в Россию поставлял Тайвань. И с началом вторжения там отказались от сотрудничества с мировым агрессором.

Быстро заменить сверхточные микросхемы – у России не получится. Производителей микросхем по всему миру уже предостерегли – сотрудничество с Кремлем, противопоставившим себя практически всей международной системе безопасности, моментально вольется в экономический бан.

Такую опцию как производство собственных микросхем в краткосрочной перспективе мы даже не рассматриваем. Дело не только в том, что для этого требуются специалисты и мощности. Для производства собственных микросхем в первую очередь нужны деньги.

Еще до войны в Кремле отступили от расширения космической программы, официально признав, что в стране не хватает импортных деталей.

Единственная страна, которая сегодня демилитариется - Россия

Под санкционным ударом – производство грузовиков и тагачей. Из-за санкций российский КАМАЗ уже замедлил конвейер на 40 процентов. А это прямой удар по разрекламированным зенитно-пушечным комплексам «Панцирь С», которые базируются на платформе КАМАЗа.

Оказывается почти все машинное оборудование импортное – стоял американский двигатель, немецкая коробка передач и топливная система.

И это еще не вспоминая об остановке поставок сверхточных французских телповизоров, которыми россияне модернизировали вертолеты и танки.

Это не значит, что уже сегодня российский военно-промышленный комплекс исчез и у Путина не будет оружия. Аналитики не подвергают сомнению, что Россия наращивала запасы иностранных комплектующих. Но как долго их хватит, и предполагали ли в Москве, что речь будет идти о таком большом перечне запрещенных товаров и услуг. Ведь железо без программного обеспечения мертвое. Судя по планам Кремля повесить над украинской столицей российский флаг уже через 48 часов стратегии запастись всем – точно не было.

Поэтому полная демилитаризация России – это вопрос времени. Сначала остановка ВПК – и речь не о годах, а месяцах и даже неделях. А дальше технологический упадок. Кажется, ей уже никогда не быть на 2 месте среди мировых торговцев оружием.

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