Путин демонстративно поднял в небо бомбардировщики Ту-95: когда может быть ракетный удар

На фоне переговоров в Вашингтоне с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров диктатор Путин демонстративно поднял в небо свои стратегические бомбардировщики Ту-95мс.

Об этом сообщают мониторинговые чаты в Telegram.

«Есть информация о вылете группы стратегических бомбардировщиков Ту-95мс с аэродрома „Оленья“. Если вылет боевой, ждем пусков ракет: ~2:30 — 3:30. Ракеты в воздушном пространстве Украины: ~03:30 — 04:30», — говорится в сообщении.

Кроме того, в воздушном пространстве Украины находятся более 60 «Шахедов».

Также, по предварительной информации, в акваторию Черного моря оккупанты вывели 1 ракетоноситель, который может содержать до 4-х «Калибров».

Напомним, что вечером 18 августа на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за вылета истребителя МиГ-31К в России.