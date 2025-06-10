"Путин для борьбы с Украиной выбрал чеченский вариант": Портников о массированных атаках

Президент РФ Владимир Путин и атаки по Киеву / © ТСН.ua

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Президент России Владимир Путин разъярен тем, что до сих пор может установить контроль над Украиной. Поэтому он выбрал для борьбы так называемый чеченский вариант и пытается массированными атаками заставить украинский народ к капитуляции.

Такое мнение журналист Виталий Портников высказал в эфире своего YouTube-канала.

Портников объяснил логику российских атак по украинским городам.

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«Правда заключается в терроре. Правда заключается в том, что Путин разъярен тем, что в течение уже более чем трех лет он не может установить контроль над украинской землей. Выбрал для борьбы с нами так называемый чеченский вариант. Это, как вы понимаете, не корейский или не финляндский — это то, что Путин сам уже делал во время своей долгой и бесславной политической карьеры. Принуждение населения территории, с которой Москва ведет войну, к капитуляции путем террора«, — рассказал журналист.

Он напомнил, что российскому диктатору удалось решить так называемый чеченский вопрос путем ковровых бомбардировок Грозного и других городов этой республики, запугиванием ее жителей и созданием условий для марионеточной власти. Портников отметил — то же самое сейчас россияне желают навязать украинцам и даже не скрывают этого.

«Вы можете убедиться в их целях, когда прочитаете бессмысленный меморандум, переданный Мединским и другими участниками переговоров нашей делегации во время последней встречи в Стамбуле», — добавил журналист.

«Для того, чтобы население согласились с российскими требованиями, для того, чтобы никто даже и не задумывался о возможности каких-то компромиссов и обсуждения того, чего желает Путин, нужно систематически ежедневно запугивать население. Ну а как это объяснять, — это уже не имеет никакого значения», — рассказал Портников.

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По его слова, в этом можно убедиться. Так, обе страны ведут дроновую борьбу между собой. Украина четко и целенаправленно уничтожает военный потенциал россиян, и в Москве даже не скрывают таких фактов. Зато РФ бьет по жилым кварталам.

«Мы видим, как дроны бьют по объектам военно-промышленного комплекса РФ, по российской нефтепереработке. Мы фактически пытаемся создать для самих себя условия, при которых россияне не смогут продолжать свои преступления. А Россия целенаправленно теми же дронами пытается терроризировать мирное население, бить по жилым кварталам», — констатировал журналист.

«И очевидно, что для российского политического руководства — это реальная цель, а российское общество получает настоящее наслаждение от того, что оно видит на экранах своих бешеных телевизоров. Потому что наказывать кого-то другого за неповиновение собственным хозяевам — это и есть самое большое наслаждение мерзкого раба», — резюмировал Портников.

Заметим, по результатам свежего соцопроса от Киевского международного института социологии, на сегодня абсолютное большинство украинцев выступают категорически против любых территориальных уступок для скорейшего достижения мира и сохранения независимости государства.

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Напомним, в ночь на 10 июня Россия осуществила очередную массированную атаку на Украину ракетами и беспилотниками: враг применил 322 средства поражения. Под ударом оказались Киев и область, Одесса, Черниговская и Днепропетровская области. Больше всего досталось Киеву и Одессе. В столице повреждено много домов, авто, магазины, пострадали четыре человека. В Одессе пострадали девять человек, поврежден роддом, другие медучреждения, жилые и другие здания, авто.