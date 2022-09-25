Путин до 15 ноября хочет закончить войну: Жданов рассказал о планах России

Путин мечтает, чтобы до этого Украина капитулировала и согласилась на требования России.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Россия не может собрать миллион людей для мобилизации в кратчайшие сроки. По моим оценкам, это продлится до весны. Они будут их собирать. Первые 300 тысяч они до ноября или до конца года мобилизуют. Хотя Россия почему-то ориентируется на 15 ноября. Есть информация, что вроде бы до 15 ноября Путин хочет закончить войну, но в его понимании окончание войны — это когда Украина согласится на переговоры и подпишет капитуляцию на условиях РФ, то есть Украина должна согласиться с потерей территорий, признать их российскими и не вступать в НАТО. Это значит дать РФ возможность подготовиться и совершить повторное нападение и оккупировать всю Украину", — сказал военный эксперт.

Жданов подчеркнул, что Украина на старом советском оружии смогла переломить ход войны и "перемолоть" профессиональную российскую армию. Теперь же нас хотят напугать любительской армией.

"Мы стали профессиональной армией западного типа. Подготовка личного состава и оружие отличаются. А потому те люди, которых сюда пригонит РФ станут жертвами этой войны. Чем больше они людей пригонят, тем больше потерь у них будет", — подчеркнул Олег Жданов.

Напомним, Россия решила действовать в войне против Украины не умением, а количеством. Поэтому в рамках "частичной" мобилизации в российскую армию планируют набрать 1 млн 200 тыс. человек.

Читайте также: