Путин до конца июня может перебросить в Украину дополнительный резерв армии – экс-командующий Вооруженными силами Польши

В конце июня Россия может перекинуть в Украину дополнительные военные резервы.
До этого времени украинским военным необходимо справиться с "остатками русской армии".
Об этом со ссылкой на бывшего командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Польши Вальдемара Скшипчака, пишет "Укринформ".
По его словам, Украине нужно справиться с российской армией до того, как мобилизованные военные РФ попадут на фронт. А резервы Путин может перекинуть ориентировочно до конца июня.
Хотя в то же время решающее влияние на исход войны оказывает непосредственно президент Украины Владимир Зеленский.
"Сейчас уже не Путин должен решать судьбу войны, а президент Зеленский. Президент Украины сейчас побеждает, поэтому он должен определить, когда будет ее завершение. Я имею в виду, что у Украины есть шанс освободить все оккупированные территории Донбасса, а вопрос Крыма должен решаться на международной арене позже – возможно, уже с другим президентом России", – рассказал Вальдемар Скшипчак.
Напомним, что Беларусь привела силы в высшие степени боеготовности, а войска РФ оборудуют позиции в Курской области.
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