Путин до сих пор верит, что может уничтожить Украину и Запад – директор ЦРУ

Бернс рассказал, что "Путин вдвое ставки".
Российский преступник Владимир Путин несерьезно относится к переговорам, поскольку до сих пор верит, что может уничтожить Украину и Европу.
Об этом сказал директор центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, выступая в университете Райса, передает CNN.
"Вместо того чтобы отступить, он (Путин — ред.) удвоил ставки, но настоящие страны дают отпор", — сказал Бернс, добавив, что Украина и ее президент сделали именно это.
Также Бернс уверен, что Путин глубоко ошибался в своих предположениях относительно Украины до войны.
Журналисты CNN приводят один из секретных документов, попавших в Сеть. В нем говорится, что война на истощение России на Донбассе "заходит в тупик".
"Компания на истощение России на Донбассе, вероятно, заходит в тупик, препятствуя цели Москвы захватить весь регион в 2023 году", — говорится в секретном материале.
Напомним, издание The Washington Post со ссылкой на "слитый" в Сеть секретный военный документ Пентагона сообщает, что США не верят в успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины.
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