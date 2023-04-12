Путин до сих пор верит, что может уничтожить Украину и Запад – директор ЦРУ

Российский преступник Владимир Путин несерьезно относится к переговорам, поскольку до сих пор верит, что может уничтожить Украину и Европу.

Об этом сказал директор центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, выступая в университете Райса, передает CNN.

Также читайте Вблизи Кременной армия РФ атакует ВСУ из термобарической артиллерии — ISW

"Вместо того чтобы отступить, он (Путин — ред.) удвоил ставки, но настоящие страны дают отпор", — сказал Бернс, добавив, что Украина и ее президент сделали именно это.

Также Бернс уверен, что Путин глубоко ошибался в своих предположениях относительно Украины до войны.

Журналисты CNN приводят один из секретных документов, попавших в Сеть. В нем говорится, что война на истощение России на Донбассе "заходит в тупик".

"Компания на истощение России на Донбассе, вероятно, заходит в тупик, препятствуя цели Москвы захватить весь регион в 2023 году", — говорится в секретном материале.

Напомним, издание The Washington Post со ссылкой на "слитый" в Сеть секретный военный документ Пентагона сообщает, что США не верят в успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Зеленский за 11 апреля: Залужный, Буданов и Сырский выступили на заседании Ставки

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.