Россиянам приходится воевать пешком / © Укрінформ

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Нехватка топлива в российской армии начинает прямо влиять на ситуацию на поле боя. Об этом 30 июня сообщил спикер Объединенных сил Вооруженных сил Украины, полковник Виктор Трегубов.

Больше о ситуации пишут в Институте изучения войны (ISW).

Дефицит топлива в РФ распространился и на фронт: последствия

По словам Виктора Трегубова, российские оккупанты начали испытывать острый дефицит топлива на фронте, в частности, в прифронтовых районах Харьковской и Сумской областей. Поэтому захватчики вынуждены нормировать топливо даже для работы генераторов.

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Главной причиной такой ситуации называют успешные дальнобойные удары сил обороны Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам, а также атаки средней дальности по логистическим узлам россиян.

Спикер Объединенных сил также отметил, что из-за постоянной угрозы ударов со стороны украинских беспилотников подразделения РФ во время наступлений все чаще осуществляют логистику и обеспечение пешком.

Кроме того, Виктор Трегубов зафиксировал обострение ситуации на Харьковском направлении. В последние 10 дней россияне активизировали попытки проникновения вблизи Казачьей Лопани, что к северу от Харькова, а также в районах Дехтярного и Волчанска на северо-восточном отрезке фронта.

Топливный кризис в России: последние новости

Напомним, в России усугубляется топливный кризис: на фоне украинских атак по нефтяной инфраструктуре перебои с топливом зафиксированы почти в 80 регионах страны, а также в оккупированном Крыму.

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В ряде областей, в частности в Забайкальском крае и Иркутской области, из-за дефицита ввели режим «повышенной готовности». На заправках образовались километровые очереди, а топливо выдают по строгим суточным лимитам — от 15 до 50 литров на авто.

Местные власти объясняют ограничение «ажиотажным спросом» и сезонными потребностями, умалчивая удары по НПЗ.

Для борьбы с кризисом российское правительство рассматривает экстренные меры, как временное снижение экологических стандартов топлива до «Евро-2» и возможность импорта.

Локальные дефициты в стране будут только усиливаться, если Украина продолжит удары по российской нефтеперерабатывающей и логистической инфраструктуре.

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