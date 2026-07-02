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Путин доигрался: дефицит топлива распространился и на поле боя, россиянам приходится воевать пешком — ISW
Успешные удары Сил обороны Украины по российским НПЗ и логистическим узлам начинают давать ощутимый эффект. Топливный кризис РФ достался до фронта и влияет на действия оккупационных войск.
Нехватка топлива в российской армии начинает прямо влиять на ситуацию на поле боя. Об этом 30 июня сообщил спикер Объединенных сил Вооруженных сил Украины, полковник Виктор Трегубов.
Больше о ситуации пишут в Институте изучения войны (ISW).
Дефицит топлива в РФ распространился и на фронт: последствия
По словам Виктора Трегубова, российские оккупанты начали испытывать острый дефицит топлива на фронте, в частности, в прифронтовых районах Харьковской и Сумской областей. Поэтому захватчики вынуждены нормировать топливо даже для работы генераторов.
Главной причиной такой ситуации называют успешные дальнобойные удары сил обороны Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам, а также атаки средней дальности по логистическим узлам россиян.
Спикер Объединенных сил также отметил, что из-за постоянной угрозы ударов со стороны украинских беспилотников подразделения РФ во время наступлений все чаще осуществляют логистику и обеспечение пешком.
Кроме того, Виктор Трегубов зафиксировал обострение ситуации на Харьковском направлении. В последние 10 дней россияне активизировали попытки проникновения вблизи Казачьей Лопани, что к северу от Харькова, а также в районах Дехтярного и Волчанска на северо-восточном отрезке фронта.
Топливный кризис в России: последние новости
Напомним, в России усугубляется топливный кризис: на фоне украинских атак по нефтяной инфраструктуре перебои с топливом зафиксированы почти в 80 регионах страны, а также в оккупированном Крыму.
В ряде областей, в частности в Забайкальском крае и Иркутской области, из-за дефицита ввели режим «повышенной готовности». На заправках образовались километровые очереди, а топливо выдают по строгим суточным лимитам — от 15 до 50 литров на авто.
Местные власти объясняют ограничение «ажиотажным спросом» и сезонными потребностями, умалчивая удары по НПЗ.
Для борьбы с кризисом российское правительство рассматривает экстренные меры, как временное снижение экологических стандартов топлива до «Евро-2» и возможность импорта.
Локальные дефициты в стране будут только усиливаться, если Украина продолжит удары по российской нефтеперерабатывающей и логистической инфраструктуре.