"Путин должен позволить гуманитарный коридор": Байден о ситуации в Мариуполе

Президент США Джо Байден подчеркнул, что российский диктатор Путин должен разрешить гуманитарный коридор из Мариуполя.
Также он подчеркнул, что возникают сомнения в том, что РФ контролирует город.
Об этом американский лидер сказал во время брифинга 21 апреля.
"Есть сомнения в том, что РФ действительно контролирует Мариуполь. Единственное, что мы знаем, Путин должен позволить гуманитарные коридоры для выхода людей. В такой ситуации любой глава государства так бы сделал. Но пока нет уверенности в заявлениях о полном контроле над Мариуполем", – сказал Джо Байден.
Напомним, узнать об эвакуации из Мариуполя в Запорожье можно по украинскому радио на частоте АМ 873 кГц (не FM). Поймать можно из автомагнитолы.
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