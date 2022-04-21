"Путин должен позволить гуманитарный коридор": Байден о ситуации в Мариуполе

Президент США Джо Байден подчеркнул, что российский диктатор Путин должен разрешить гуманитарный коридор из Мариуполя.

Также он подчеркнул, что возникают сомнения в том, что РФ контролирует город.

Об этом американский лидер сказал во время брифинга 21 апреля.

"Есть сомнения в том, что РФ действительно контролирует Мариуполь. Единственное, что мы знаем, Путин должен позволить гуманитарные коридоры для выхода людей. В такой ситуации любой глава государства так бы сделал. Но пока нет уверенности в заявлениях о полном контроле над Мариуполем", – сказал Джо Байден.

Напомним, узнать об эвакуации из Мариуполя в Запорожье можно по украинскому радио на частоте АМ 873 кГц (не FM). Поймать можно из автомагнитолы.

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